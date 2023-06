Homem suspeito de racismo é preso e gera tumulto na Zona Sul

Rio - Um homem foi preso acusado de racismo após uma confusão generalizada na Glória, na Zona Sul, na tarde de domingo (18). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o suspeito foi agredido, xingado e contido por populares até a chegada da polícia.



“Um cara cometeu o crime de racismo contra outra pessoa aqui na esquina da Cândido Mendes, na Glória, e a galera que estava perto não deixou barato. Todo mundo começou a xingar ele de racista, o encurralando até a polícia chegar e levar na viatura”, comentou uma testemunha.

Homem é preso após cometer ato racista na Glória, na Zona Sul do Rio. Após o crime, ele foi agredido, xingado e contido por testemunhas até a chegada da PM. Crédito: Redes Sociais #ODia pic.twitter.com/zMF2ccjazz

Um homem branco acusou injustamente um homem negro de roubo na Glória. O motivo já sabemos: a cor da pele. A polícia foi chamada e o racista saiu de lá preso. Essa é a resposta que este país precisa: racistas não passarão! Solidariedade a vítima, que seja acolhido. — Renata Souza (@renatasouzario) June 18, 2023

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2ºBPM (Botafogo) foram acionados para verificar a ocorrência. “No local, estava ocorrendo um tumulto e houve relato de que teria acontecido situação de injúria racial, tendo ocorrido agressões entre os presentes. As partes envolvidas foram conduzidas para a 9ª DP (Catete)”, disse em nota.Procurada, a Polícia Civil informou que o autor foi preso em flagrante pelo crime de injúria por preconceito racial e será levado para audiência de custódia. O caso foi encaminhado para a Justiça.