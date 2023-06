São Gonçalo insere fórmulas infantis na alimentação dos alunos

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Educação, informou que começou a oferecer, desde o início deste mês de junho, alguns alimentos direcionados para a Educação Infantil e crianças com necessidades alimentares específicas. Na sexta-feira (16), a Subsecretaria de Alimentação Escolar realizou uma capacitação para manipuladores de merenda de Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) e creches conveniadas, para tirar dúvidas e instruir sobre o preparo dos alimentos.





Ao todo, são cinco tipos de fórmulas infantis, entre as indicadas para crianças por faixa etária e para aquelas que possuem alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Além disso, também estão sendo oferecidas fórmulas específicas para crianças do Ensino Fundamental que possuam essas alergias, massa alimentícia sem glúten, biscoito sem lactose e adoçante stévia.



“Pela primeira vez no município, estamos oferecendo as fórmulas infantis e alguns alimentos que são fundamentais para essas crianças que possuem esse tipo de alergia. O governo do Capitão Nelson tem o compromisso de atender, da melhor forma possível, a todas as crianças da rede. É muito importante conseguir proporcionar para os nossos alunos uma alimentação escolar de qualidade”, disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.







A nutricionista da Subsecretaria de Alimentação Escolar, Bruna de Andrade, explicou que o município viu a necessidade de incluir estes alimentos como uma forma de complementar a alimentação dos alunos, principalmente os que possuem necessidades alimentares específicas. De acordo com ela, essa capacitação foi necessária para que o manipulador de merenda tivesse mais conhecimento sobre os produtos e seus preparos.







“As fórmulas são uma forma de substituir o leite UHT, visto que possuem uma maior quantidade de nutrientes. A criança tem a alimentação escolar normal na escola e, no café da manhã e no lanche da tarde, que seria servido o leite, entram as fórmulas, de acordo com a necessidade de cada criança, observando a faixa etária e se existe necessidade alimentar específica”, afirmou a nutricionista.