Ataque em escola no Paraná deixa uma criança morta

Paraná - Uma menina, que não teve a idade revelada, foi morta no Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19), segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade escolar sofreu um ataque armado.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é um ex-aluno da unidade, de 21 anos. Ainda, um menino, que também não teve sua idade divulgada, foi atingido na cabeça e está em estado grave no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé. Segundo as informações dos socorristas, o suspeito invadiu a escola e fez os disparos.

Uma funcionária da Escola Municipal Jacidio Correia, que fica a cerca de 300 metros da unidade escolar que sofreu o ataque, informou que o colégio onde trabalha também está sob alerta, com viaturas próximas à entrada.

''As aulas da tarde foram canceladas. Alguns pais buscaram seus filhos na escola ainda nesta manhã'', explicou. Ela também disse ter ouvido mais detalhes sobre como aconteceu o ataque.

''Ele chegou na escola dizendo que precisava buscar seu histórico escolar. Logo depois, foi ao banheiro e iniciou o ataque quando saiu'', relatou.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de um evento no Rio de Janeiro e abriu seu discurso lamentando o ataque.

“Infelizmente nós vimos a violência mais uma vez se manifestando no local que é o mais sagrado para as crianças e jovens do nosso país e para as suas famílias, que é a escola. Agora pouco aconteceu um novo ataque de violência em uma escola no Paraná. E infelizmente durante o ataque, uma jovem perdeu a vida, e outro foi baleado. Isso é uma notícia muito triste. Muito, muito triste. Eu quero em nome do nosso governo, em nome do presidente Lula e de todo o governo federal, mais uma vez, manifestar solidariedade às famílias. É inaceitável essa modalidade de violência que se implantou no Brasil”, afirmou.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, também lamentou e disse que o suspeito já foi preso e será julgado.

''A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto'', postou em sua rede social.