Jovem é preso com 8 kg de maconha na Rodoviária do Rio

Rio - Agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) prenderam, neste domingo (18), um jovem com cerca de 8 kg de maconha na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária. Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais localizaram a droga na bagagem do homem após uma abordagem no setor de desembarque.

O suspeito, identificado como Daniel da Silva, de 20 anos, estava com a droga dividida em quatro tabletes cobertos de café e envoltos em plástico filme. De acordo com a PM, o jovem confessou que recebeu o material em Belém do Pará, fez uma parada em Florianópolis e embarcou para o Rio de Janeiro em um ônibus da empresa Penha.

Ainda segundo a confissão do jovem, a maconha seria entregue para um homem na Rodoviária do Rio e Daniel ganharia R$ 2.500 pelo transporte.

Daniel Santos da Silva foi encaminhado para a 4ª DP (Centro) e ficará à disposição da Justiça.

Casos semelhantes na Rodoviária



Durante a revista na bagagem de Arthur, os agentes encontraram uma pequena quantidade de maconha. A Polícia Civil informou que o filho do cantor foi autuado por porte de drogas para consumo próprio e vai responder ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).