Lula critica programa de casas de Campinas: 'Degradação do ser humano'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta segunda-feira, 19, um programa habitacional lançado pela prefeitura de Campinas, São Paulo, que tem o objetivo de construir casas de 15 metros quadrados para pessoas de baixa renda. Durante a sua live semanal, o mandatário afirma que "daqui a pouco estaremos construindo poleiros" e que o projeto contribui para a "degradação do ser humano".



"É importante a gente lembrar que precisamos discutir as palafitas, é preciso discutir o processo de degradação que mora o ser humano. Aquela história do prefeito (de Campinas) de fazer uma casa de 15 metros quadrados. Se essa moda pega, daqui a pouco estaremos construindo poleiros para que o povo possa morar. É o absurdo do absurdo", afirmou.



Na transmissão, o chefe do Executivo também disse que a política de preservação ambiental não pode deixar de lado o bem-estar da população.



O programa lançado pela Prefeitura de Campinas tem repercutido negativamente e se tornou alvo de críticas devido ao tamanho das casas estabelecido pelo projeto. As moradias, conforme a configuração, têm dois cômodos.