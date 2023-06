VLT irá exigir documentação pessoal no processo de fiscalização

Rio - A concessionária VLT Carioca informou que deu início à alteração nos procedimentos da fiscalização realizados dentro dos trens. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial do Município em Março deste ano, a partir de agora, além da conferência da validação, feito através de checagem do bilhete da passagem, os funcionário passarão a identificar os passageiros que não tiverem efetuado o pagamento da tarifa, por meio da solicitação de documentos pessoais.

As equipes envolvidas receberam treinamento e já estão autorizadas a fazer as consultas. O trabalho também contará com apoio das câmeras internas de vigilância.

Os responsáveis vão especificar local, dia e horário em que a infração aconteceu e o detalhamento será enviado à Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPAR), que dará o encaminhamento junto à Secretaria de Ordem Pública (Seop) para aplicação da devida punição.



O VLT já deu início aos testes, na parada Cristiano Ottoni, na Central do Brasil, que estão sendo realizados em dias úteis, considerando o movimento de clientes e seguindo os padrões de segurança necessários. Segundo a concessionária, o trabalho visa melhorar o fluxo de entrada nos trens e dar mais qualidade de atendimento aos passageiros. Os testes não vão impactar na operação ou na circulação de pedestres que transitam pela região.

Outras tentativas semelhantes também estão sendo feitos nas estações Gamboa e Vila Olímpica, no Santo Cristo; Colombo e Santos Dumont, no Centro do Rio.