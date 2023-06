Ratinho Junior decreta três dias de luto após ataque em escola no Paraná

Segundo o governo do estado, um homem entrou no Colégio Estadual Professora Helena Kolody alegando que solicitaria um histórico escolar. Em seguida, iniciou o ataque.

Uma aluna, de 16 anos, foi atingida pelos disparos e morreu no local. Outro estudante, um adolescente, 16, foi atingido na cabeça e está em estado grave no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé, segundo os socorristas.

"O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade”, diz o comunicado.

Segundo a Polícia Militar (PM), o autor do ataque, um ex-aluno da instituição, de 21, foi preso e encaminhado para a delegacia, em Londrina.

Pelas redes sociais, o governador afirmou que "a violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar". Disse, também, que o assassino "será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu".

"A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai, a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. O Paraná está em luto", escreveu.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que colocou o "governo federal à disposição" para prestar apoio na investigação sobre a tragédia. "Conversei com o governador Ratinho, do Paraná, manifestando solidariedade e colocando o governo federal à disposição para auxiliar o governo do estado, em face da tragédia em uma escola estadual", escreveu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o ataque e falou sobre a urgência em construir um caminho para a paz nas instituições de ensino. "(...) Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar", disse.

A deputada e presidente do Partidos dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann também se manifestou sobre o ocorrido. "Hoje tivemos mais um ataque à escola, desta vez em Cambé, no Paraná, uma menina morreu e outra criança foi baleada. Os tiros foram de um ex-aluno de 21 anos que foi preso. Muito triste essa cultura do ódio e violência, toda solidariedade às famílias das crianças", disse.

O deputado federal André Janones (Avante) disse ser "inacreditável tamanha violência": "É com muita tristeza que hoje nós assistimos a mais um ataque contra uma escola no Brasil, agora em Cambé, no Paraná. Um ex-aluno entrou atirando e infelizmente já há pelo menos uma morte confirmada. Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos dessas crianças. É inaceitável tamanha violência", escreveu na publicação.