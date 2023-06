Castro e Dino assinam cooperação em combate a roubo de cargas e violência contra a mulher

Rio - O governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, firmaram na manhã desta segunda-feira (19) termos de cooperação na área de Segurança Pública. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. Segundo Dino, o governador definiu o roubo de cargas como tema prioritário da união de esforços entre as esferas estadual e federal.

Também foi assinado um termo de colaboração para a implantação da Casa da Mulher Brasileira, de combate ao feminicídio no Rio, e disponibilizadas 31 vagas em penitenciárias federais para transferências de presos do Rio de Janeiro.

"Roubo de carga foi uma prioridade definida com o governador. A partir disso, haverá uma expansão para outros crimes. Hoje estamos focando na violência contra mulher e roubo de cargas", explicou Dino.

O governador Cláudio Castro enfatizou a cooperação entre os governos estadual e federal contra a criminalidade no Rio. "O que interessa pra nós é nossa capacidade de fazermos juntos. É bom ter um ministro da Justiça que já foi governador, que tem sensibilidade aguçada e pode ajudar o estado nesse problema tão complexo que é a segurança. O trabalho de reunir forças é importante para que a gente possa combater nosso verdadeiro inimigo que é a criminalidade. Quero reiterar a minha gratidão", destacou Castro.

O prefeito do Rio Eduardo Paes participou da coletiva de imprensa e classificou os acordos como republicanos. "Vivemos em um estado que sofre, como todo o Brasil, o problema da violência. O Rio avançou em índices de segurança pública. Em nome dos cariocas, agradeço o governador Claudio Castro e ao ministro Flávio Dino", disse o prefeito da capital.

Caso Marielle: perspecitvas positivas

O ministro Flávio Dino enfatizou que o esclarecimento da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes é uma "prioridade absoluta" da Polícia Federal do Rio de Janeiro.

"Nós temos praticamente a cada 15 dias uma reunião para tratar do avanço nas investigações. Toda a coleta de provas e reconstituição do caso que é possível ser feita estão sendo feitas. Temos perspectivas positivas. Acreditamos muito nesse trabalho integrado da esfera federal com estadual. É claro que há detalhes sigilosos. Eu continuo acreditando na elucidação desse caso, que é importante para o Brasil e não só para o Rio de Janeiro", declarou o ministro da Justiça.

*Colaborou Reginaldo Pimenta