Futgay volta a animar o bairro de Cavalcanti

Rio - Foi realizada neste domingo (18), na Praça Herculano Pena, em Cavalcanti, na Zona Norte da cidade, a 9ª edição do tradicional Futgay, evento promovido pela comunidade LGBTQI+ e contou com o apoio da Subprefeitura da região. A Prefeitura do Rio cedeu o espaço de um campo de futebol, que foi recentemente revitalizado, além de oferecer auxílio da Guarda Municipal e Comlurb.

O subprefeito Diego Vaz comentou sobre o torneio. "Orgulho de ser suburbano é também orgulho de ser o que você quiser. Importante nós, que não sofremos preconceitos diários, nos posicionarmos como aliados, pois é preciso governar para todos", disse.



Cerca de duas mil pessoas de todas as idades compareceram à praça para prestigiar o ponto alto do evento, uma pelada entre drag queens e anões, promovida pelo produtor cultural Kaká Santos.



Além disso, houve apresentações musicais e um show da escola de samba Arrastão de Cascadura.