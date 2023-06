Faetec recebe inscrições para mais de 27 mil vagas em cursos técnicos e profissionalizantes

Para quem deseja ingressar em um curso gratuito ainda este ano, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas em dezenas de opções de cursos Técnicos e de Qualificação Profissional. São mais de 27 mil vagas disponíveis em todo o Estado. Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio e as inscrições devem ser feitas pelo site da instituição: www.faetec.rj.gov.br Estão sendo ofertadas 23.858 vagas só em cursos de Qualificação Profissional, com duração de 20 semanas, e no qual cada candidato pode selecionar até duas opções de formação. Para concorrer a estas oportunidades, é preciso ter idade entre 15 e 18 anos. O nível de escolaridade também pode mudar de acordo com o curso escolhido — de Ensino Fundamental incompleto a Ensino Médio completo. As inscrições para esses cursos profissionalizantes vão até o dia 2 de julho, com sorteio realizado no dia seguinte ao término do prazo.Algumas das opções ofertadas são: bartender; confeiteiro; inglês básico; espanhol básico; francês aplicado a serviços turísticos; operador de computador; padeiro; cuidador de idoso; manicure; cabeleireiro; assistente administrativo; mecânico de automóveis leves; microempreendedor individual (MEI); assistente de recursos humanos; salgadeiro; e organizador de eventos. A previsão é de que as aulas comecem ainda em julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar o link: www.faetec.rj.gov.br/index.php/Home/inscricoes/concursos/27-qualificacao A presidente da Faetec, Caroline Alves, afirma que “estas vagas que estamos abrindo são uma ótima oportunidade para quem está pensando no futuro e quer aprender uma profissão ou se capacitar ainda mais. São mais de 27 mil vagas para quem está buscando melhores colocações no mercado de trabalho”.Já os cursos Técnicos possuem duração de três semestres e, para concorrer, é preciso estar matriculado a partir do 2° ano do Ensino Médio ou já ter concluído. Para esta modalidade, são oferecidas 3.263 vagas e as inscrições vão até o dia 3 de julho. O sorteio destes cursos será feito pela empresa Legalle Concursos, sendo permitido ao candidato se inscrever em apenas um curso Técnico. As inscrições acontecem no endereço eletrônico: www.legalleconcursos.com.br/editais Alguns dos cursos Técnicos oferecidos são: Administração; Análises Clínicas; Construção Naval; Gerência em Saúde; Enfermagem; Informática; Eletrônica; Eletrotécnica; Eletromecânica; Mecânica; Manutenção de Máquinas Navais; Segurança do Trabalho; Edificações; Produção de Moda; Telecomunicações; Guia de Turismo; Secretaria Escolar; Teatro; e Instrumento Musical.Para os cursos Técnicos em Teatro e Instrumento Musical, será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 55,12; que deverá ser paga até 4 de julho. Estes candidatos serão submetidos ainda ao Teste de Habilidades Específicas, no qual será necessário demonstrar conhecimento prévio.Também estão sendo oferecidas vagas para aqueles que desejam retomar os estudos e concluir o Ensino Fundamental ou Médio. Para se inscrever na Educação de Jovens e Adultos (EJA), é preciso ter idade mínima de 15 anos e apresentar comprovante de conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental (até 5° ano). Já a Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Médio (Emeja) é oferecida a quem possui no mínimo 18 anos e tenha concluído integralmente o Ensino Fundamental.