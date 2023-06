Escola Bolshoi no Brasil oferece bolsas para jovens bailarinos de projetos sociais no Rio

Rio - A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil disponibilizou, nesta segunda-feira (19), oportunidades para jovens bailarinos de projetos sociais da Zona Norte e da Baixada Fluminense. As inscrições para a pré-seleção do programa de bolsas podem ser feitas até o dia 2 de julho e os testes estão marcados para os dias 4 e 5 do mesmo mês.

Quem se candidatar para a pré-seleção deve ter entre 9 e 17 anos e a avaliação será feita pela equipe da Escola Bolshoi. Segundo a instituição, os candidatos serão avaliados por suas habilidades físicas e artísticas, como flexibilidade, projeções cênicas e postura. Ao todo, serão disponibilizadas 240 vagas.

O teste do dia 4 de julho será na sede do ViDançar, no Complexo do Alemão , na Zona Norte, e no dia 5 será realizado no CIEP Cândido Portinari, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os jovens escolhidos na pré-seleção vão entrar na Disputa Nacional, prevista para os dias 6 e 7 de outubro, na sede brasileira do Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina.

A idealizadora e coordenadora do ViDançar, Ellen Serra, ressaltou a oportunidade que os jovens bailarinos têm de entrar em uma renomada escola de dança. "É uma grande responsabilidade e alegria estarmos envolvidos nesta pré-seleção tão valiosa para os projetos sociais do Rio. Sabemos o quanto a Escola Bolshoi pode impactar na vida de uma criança que dança. Sete dos nossos alunos, nascidos aqui no Alemão, foram aprovados no Bolshoi e, hoje, um deles é bailarino de uma companhia de dança profissional na Dinamarca", comentou Ellen.



Os jovens aprovados ganharão bolsas integrais na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e a formação dura até oito anos. Além do ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, transportes, figurinos, orientação pedagógica e assistência médica. Os jovens também precisam apresentar um bom rendimento no ensino médio, pois isto é fundamental para manter a bolsa no Bolshoi.

Serviço

Pré-Seleção Bolshoi 2024



Inscrições: até 2 de julho, através do e-mail: projetovidancar@gmail.com

Testes: dias 4 e 5 de julho, das 9h às 18h

Dia 4: Projeto Vidançar - Avenida Itaoca 1975 / sala 201, em Inhaúma, Rio de Janeiro

Dia 5: CIEP Cândido Portinari – Avenida Castro Alves, s/nº, em Saracuruna, Duque de Caxias