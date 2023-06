Blinken diz que EUA não apoiam independência de Taiwan

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse em entrevista coletiva após se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. "Nós não apoiamos a independência de Taiwan. Continuamos nos opondo a quaisquer mudanças unilaterais no status quo por qualquer um dos lados", afirmou.



Nas redes sociais, Blinken comentou que a rodada de conversas com as lideranças chinesas foi produtiva, e pontuou que a relação entre os dois países é "profundamente importante" e que "os EUA querem comércio justo e investimento em igualdade de condições em nosso relacionamento econômico com a República Popular da China".



Blinken é o membro do governo de mais alto escalão dos EUA a visitar a China desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, e o encontro em Pequim acontece em momento de escalada de tensão entre os países.