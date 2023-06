Enfermeiros e técnicos fazem manifestação pelo piso nacional na Zona Sul

Rio - Um grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem protestam, desde o fim da manhã desta segunda-feira (19), no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. De acordo com o sindicato da categoria, os profissionais reivindicam a implementação do piso nacional da categoria.



No ato, os manifestantes carregaram faixas, cartazes e usavam camisas com frases de ordem sobre a importância da saúde: "Saúde não é mercadoria", "Enfermagem exige respeito. Queremos o que é nosso por direito! Piso já!", diziam alguns dos cartazes.

O valor base do salário da classe foi aprovado em maio pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), válido para estados, municípios e autarquias. A decisão do magistrado teve seu julgamento suspenso, na última sexta-feira (16).



A manifestação começou na Rua Jardim Botânico, por volta das 11h30. Em seguida, ocupou a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, sentido Túnel Rebouças e, por último a Rua Oliveira Rocha, na lateral do Hospital Federal da Lagoa. A via foi liberada por volta das 13h30, segundo o Centro de Operações Rio.



