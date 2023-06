Tiroteio deixa suspeito morto e outro ferido na Zona Oeste

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante um confronto com policiais militares na comunidade do 48, em Bangu, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (18). Segundo a corporação, os criminosos estavam se preparando para deixar uma área de mata da região. Na ação, um agente também foi atingido por um tiro de raspão na cabeça.



Ainda segundo a PM, os agentes do 14° BPM (Bangu) reforçavam o patrulhamento na região, após registro de tiroteio na comunidade no último domingo (18), quando se depararam com o grupo de criminosos e houve confronto. Com os suspeitos foram apreendidos dois fuzis e uma roupa camuflada.

Confronto termina com um suspeito morto e outro baleado em Bangu, na Zona Oeste. Os criminosos usavam roupa camuflada no momento da ação.



Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu logo após ter dado entrada na unidade. Enquanto o segundo está preso sob custódia.



O policial ferido também foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Segundo a corporação, o estado de saúde dele é estável. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios.