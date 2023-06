Carioca Shopping em parceria com Hemorio promove campanha de doação de sangue

Rio – O Carioca Shopping, em parceria com o Hemorio, promove uma campanha de doação de sangue nesta quarta-feira (21), no segundo piso do centro comercial, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. A ação quer evitar a baixa no estoque no banco de sangue do estado. O atendimento será realizado por ordem de chegada, das 10h às 16h, seguindo todos os protocolos de segurança.

Antes da coleta, é feita uma triagem para verificar se a pessoa está apta a doar. O procedimento dura no máximo 10 minutos e todo o material utilizado é estéril e descartável. Para ser doador é preciso apresent O Dia ar um documento de identidade original com foto (identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 kg.

Além disso é necessário não estar em jejum, ter dormido pelo menos 6h na noite anterior, e evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3h que antecederem a coleta, assim como ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Gestantes e lactantes não podem doar, assim como pessoas que fizeram tatuagens ou piercings há menos de seis meses. Menores de idade (de 16 e 17 anos) podem, desde que estejam acompanhados e sejam autorizados por seus pais ou responsáveis legais.

Outras situações, que impedem temporariamente a doação de sangue, são febre acima de 37°C, gripe ou resfriado, gravidez atual (90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana), amamentação (até 1 ano após o parto),uso de alguns medicamentos, anemia, cirurgias, extração dentárias nos últimos 7 dias, tatuagem ou piercing (seis meses sem doar), vacinação (o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina), transfusão de sangue (impedimento por 1 ano), se testou positivo para covid-19 deve aguardar 10 dias após o desaparecimento dos sintomas para realizar a doação de sangue.