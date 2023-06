Adolescentes baleados no ataque em Cambé eram namorados, diz professora

A professora Nara Carneiro, que estava presente no momento do ataque à Escola Estadual Professora Helena Kolody, no município de Cambé, no Paraná , cedeu uma entrevista à Rádio CBN. Ela afirmou que os dois adolescentes baleados na manhã desta segunda-feira (19) eram namorados.Segundo Carneiro, a jovem de 15 anos, que morreu após os ferimentos, e o jovem de 16 anos, que ficou ferido, tinham um relacionamento. Ela disse que está traumatizada com o ocorrido, comentando que no início, ela havia achado que o primeiro estampido fosse apenas "bombinhas". Entretanto, após a continuidade do som, os alunos e ela ficaram assustados.A professora disse que auxiliou na fuga dos alunos, assim que avistou que o portão se encontrava aberto. Com isso, os alunos teriam corrido para as ruas próximas à escola.O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, quando um ex-aluno entrou no colégio, por volta das 9h30, com a prerrogativa de conseguir um histórico escolar. Ele deixou uma adolescente morta e um jovem ferido.Ele foi contido pela polícia e preso em flagrante, sendo direcionado à delegacia. Foi apreendido com ele um machado, que estava na mochila, mas não foi utilizado. A polícia investiga denúncias de que o autor do ataque teria explosivos na sua casa.