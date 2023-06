Lei Seca: Mais de 4 milhões de abordagens em 15 anos

Rio - Desde o início da Operação Lei Seca, que completou nesta segunda-feira (19) 15 anos, mais de 4 milhões de motoristas já foram abordados nas ações, sendo 281 mil alcoolizados. De acordo com a Secretaria de Estado de Governo do Rio, quase sete entre 10 condutores já realizaram o teste do bafômetro. Apenas em 2022, mais de 34 mil condutores foram flagrados dirigindo bêbados, uma média de 93 por dia.

A Secretaria informou que a tendência é que a marca aumente, uma vez que o número de equipes de fiscalização da Lei Seca dobrou de 15 para 30. "A Lei Seca do Rio é a pioneira na fiscalização e um exemplo no Brasil. E o Governo do Estado está investindo para aprimorar ainda mais o trabalho das equipes nas ruas. Além das ações votantes e das moto patrulhas, este ano deve adquirir um drone com equipado com câmeras com lentes potentes e capazes de auxiliar mostrando rotas de fuga de motoristas nas blitzes, troca de condutores e a condição real do veículo a ser abordado", anunciou o Secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi.

Uma estimativa da Secretaria de Estado de Governo aponta que a fiscalização da Lei Seca tenha evitado, pelo menos, 300 mil acidentes de trânsito no Rio e poupado 30 mil vidas com as ações.



Ainda de acordo com o secretário, a Lei Seca vem fazendo um trabalho de conscientização em todo o Estado, não só para punir, mas para prevenir. "A Lei Seca vem salvando vidas, cuidando e protegendo as famílias. Mais de 300 mil acidentes com mortes foram evitados através do programa. A Lei Seca é uma fiscalização do bem, não é aquela fiscalização contra grandes eventos e festas, pelo contrario, somos a favor da diversão. O que a gente quer é que as pessoas possam voltar para casa em segurança. Se for dirigir, não beba, nenhum gole de álcool vale uma vida", ressalta Rossi.

O deputado federal Hugo Leal, autor da Lei Seca, destaca que não é apenas uma mudança legislativa e sim uma mudança de comportamento provocada pela lei. “Beber e dirigir era não só uma prática aceitável, mas um hábito principalmente entre os mais jovens. E a junção da bebida alcoólica com a direção causava acidentes gravíssimos, destruindo famílias inteiras. Não só os motoristas que ingeriam álcool, mas outros que trafegavam com cautela, assim como os pedestres se tornavam vítimas de motoristas alcoolizados”, afirma.

Atividades educativas no terminal das barcas



Para marcar o 15º aniversário da promulgação da lei que decretou a tolerância zero para a combinação álcool e direção, a Operação Lei Seca realiza nesta segunda-feira (19) atividades educativas no terminal das barcas de Niterói. A ideia é sensibilizar os motoristas e reduzir o número de acidentes.

No local, agentes PCDs, todos vítimas de acidentes de trânsito, atuam para conscientizar os motoristas. "Hoje trabalho para que casos como o meu não ocorram mais. Que nenhum adolescente mais sai de casa andando e volte trocando as pernas pelas rodas", pede, Wellington Santos, 40 anos, que aos 12 anos foi atropelado na calçada e perdeu os movimentos das pernas.

Niterói foi escolhida como palco para a atividade com o intuito de ajudar na redução dos índices de alcoolemia na cidade. No levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Governo, Niterói registrou a maior taxa de alcoolemia em uma operação, com mais de 50% de motoristas punidos em relação aos fiscalizados.

Punições

A Lei Seca instituiu inicialmente um limite de 6 decigramas de álcool por litro de sangue a partir do qual eram aplicadas as sanções aos motoristas. Depois, uma alteração feita em 2012 trouxe uma política de "tolerância zero". A estimativa é de que, com a lei atual, mesmo um copo de cerveja ou uma taça de vinho possam enquadrar o condutor na Lei Seca.

As punições incluem multa de R$ 2.934,70, que pode ser multiplicada por dois, caso o motorista seja reincidente. O motorista também poderá ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Caso não haja outro condutor para dirigir o veículo, o carro poderá ser retido.