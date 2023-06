Campanha de inverno distribui agasalhos e cestas básicas para crianças de Duque de Caxias

Rio - Uma campanha de inverno distribuiu, neste domingo (18), agasalhos, cobertores e cestas básicas para crianças e adolescentes de Gramacho, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Organizada pela ONG Siga Movement, que já atua na localidade conhecida como lixão, a ação atendeu a menores de famílias carentes com idades até 17 anos da comunidade.

Segundo a ONG, os kits de roupas tem agasalhos, calças, camisetas, meias e cobertores, além de alimentos são parte da ação pensando no impacto do inverno, que começa na próxima quarta-feira (21). As doações foram feitas por moradores da Barra da Tijuca.



Juliana Rey, psicóloga e fundadora da ONG, avalia a ação como um movimento de generosidade fundamental para aquecer as crianças nessa época de temperaturas amenas. "Ano retrasado, o RJ registrou baixas temperaturas, e realmente fazia muito frio. Quando chegamos na comunidade para uma visita, todas as famílias estavam usando as roupas do ano anterior, que eram casacos e calças da mesma cor", Relembra a cena emblemática.



De acordo com a diretora, esse é o quarto ano consecutivo que moradores da Barra da Tijuca se reúnem em prol da solidariedade. A entrega dos kits de inverno contou com a participação de aproximadamente 60 jovens voluntários, que também distribuíram as cestas básicas para as famílias.