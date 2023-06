Haddad afirma que corte dos juros 'deveria ter sido em março'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (19) que, na sua opinião, o corte na taxa básica de juros deveria ter começado em março. Nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21), o Comitê de Política Mária (Copom) do Banco Central (BC) se reúne para definir a Selic, que está em 13,75% ao ano.



A expectativa do mercado é de que a taxa de juros seja mantida a mesma nesta reunião, deixando os cortes para agosto. Questionado por jornalistas sobre se essa previsão é realista, Haddad disse:



"Para mim, [o início da redução dos juros] deveria ter sido em março. Vamos ver, vamos aguardar".



Desde o início do ano, a Selic tem gerado discordâncias entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a gestão do BC. Nesta segunda, Lula disse que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, deve explicações à sociedade brasileira.



"O juro precisa baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque eu já sei o porque ele não baixa, mas ao povo brasileiro e ao Senado", disse.