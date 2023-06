A Polícia Militar (PM) apreendeu oito máquinas caça-níqueis dentro de um bar em Resende. O caso aconteceu na sexta-feira (16) no bairro Paraíso.



Segundo a PM, no local foram encontradas as oito máquinas e R$ 217. O proprietário do estabelecimento, de 24 anos, foi preso por jogo de azar.