Desaparece pequeno submarino turístico que visitava restos do Titanic

Um pequeno submarino utilizado para levar turistas para observar os restos do gigantesco transatlântico britânico Titanic, naufragado no Atlântico Norte, desapareceu, informou nesta segunda-feira (19) a Guarda Costeira dos Estados Unidos, que está realizando uma operação de resgate.



“Estamos procurando por ele”, disse à AFP um membro do Centro de Coordenação de Resgate da força costeira de Boston, confirmando uma informação publicada pela imprensa local.



O Canadá também participa das buscas do submersível com um barco e um avião, indicaram à AFP porta-vozes da Guarda Costeira canadense.



Em comunicado citado pela mídia, a empresa que organiza as excursões, OceanGate Expeditions, afirmou que pretende “explorar e mobilizar todas as opções para trazer de volta a tripulação a salvo”. Não disse, porém, quantas pessoas estavam a bordo.



A AFP não conseguiu fazer contato com a empresa. Segundo o jornal britânico The Guardian, havia cinco pessoas no submarino.



O Titanic saiu do porto inglês de Southampton em 10 de abril de 1912 para sua viagem inaugural rumo a Nova York, mas afundou após colidir com um iceberg cinco dias depois. Dos 2.224 passageiros e tripulantes, morreram quase 1.500.



Os restos do transatlântico foram descobertos em 1985 a 650 quilômetros da costa canadense, a 4.000 metros de profundidade, em águas internacionais do oceano Atlântico. Desde então, a área é visitada por caçadores de tesouros e turistas.