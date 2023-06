Pedreiro baleado e morto por PM será enterrado no Cemitério do Caju

Rio - O pedreiro Maurício da Conceição, de 32 anos, será enterrado no início da tarde desta terça-feira (20), no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio. Érica da Conceição, irmã da vítima, esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para realizar a liberação do corpo nesta segunda (19).

Emocionada, a jovem de 27 anos desembarcou no Aeroporto do Galeão e foi direto ao IML. Ela veio de Itajaí, em Santa Catarina, onde mora a família de Maurício. Há dois anos, o pedreiro se mudou para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Ainda no domingo, antes da viagem, Érica desabafou: "Não vou ver meu irmão vivo, e, sim, na cova".

Maurício foi morto durante uma briga de família em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, ao tentar defender sua mulher, que havia sido agredida pelo genro Gustavo Evangelista Ferreira. O pedreiro foi baleado pelo rapaz, que é policial militar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde Gustavo se apresentou espontaneamente e prestou depoimento. De acordo com o delegado Leandro Costa, titular da especializada, há indícios de legítima defesa e o suspeito foi liberado, mas teve a arma apreendida. A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, acompanha o caso.