Prefeitura de Quatis anuncia concurso público com 110 vagas

A Prefeitura de Quatis abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para o Concurso Público 2023. No total, são 110 vagas para diversos cargos em diversas áreas como Saúde, Educação, Administração, Assistência Social e entre outras.



As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site www.ibdoprojetos.org.br, até às 23h59 do dia 19 de julho. As provas são objetivas de múltipla escolha e acontecem nos dias 27 de agosto e 3 de setembro.



A Prefeitura ressalta que antes de efetuar a inscrição, o candidato deve ler o Edital completo e certificar de que preencheu todos os requisitos exigidos para a participação no concurso e a ocupação do devido cargo público.