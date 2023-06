Carro e ônibus se envolvem em colisão em Resende

Um carro e um ônibus se envolveram em uma batida na tarde desta segunda-feira (19) em Resende. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Luiz Pistarini e Coronel Brasiel, no bairro Campos Elíseos.



Segundo a Guarda Municipal de Resende, os motoristas e passageiros dos veículos não ficaram feridos. O trânsito chegou a ficar com lentidão por 30 minutos, mas já foi normalizado.