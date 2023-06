Dallagnol viaja aos EUA após ter mandato cassado

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), viajou aos Estados Unidos nesse domingo, 18, em direção à cidade de Chicago. Em publicação nas redes sociais, o ex-procurador da República escreveu: "Novas aventuras", enquanto aparece segurando passaportes e apontando para o quadro de embarque do aeroporto.

A assessoria do ex-deputado informou que ele viajou aos Estados Unidos a convite da Acton University, "para uma série de palestras e eventos cristãos". Ele deve retornar ao Brasil após o dia 25.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu indeferir a candidatura de Deltan Dallagnol e, consequentemente, cassar o seu mandato de deputado federal. A decisão foi tomada por unanimidade na Corte Eleitoral.

O relator do caso foi o ministro Benedito Gonçalves, e magistrados acataram dois recursos apresentados contra a candidatura de Deltan para o pleito eleitoral realizado no ano passado: uma pela Coligação Brasil da Esperança, e outra pelo PMN.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia negado ambos os recursos apresentados contra o então deputado, mas tanto a coligação como o partido recorreram ao TSE para reverter a decisão.



Os juízes entenderam que ele deixou o cargo no Ministério Público para escapar de punições decorrentes da Operação Lava Jato. Em seu lugar, assumiu o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR).