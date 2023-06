Entenda o futuro de Bolsonaro no Partido Liberal caso seja condenado

O presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi avisado por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que ele continuará sendo protagonista do partido mesmo se for condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e ficar inelegível. Porém, a sigla fará algumas alterações nos planos das eleições de 2024.



Inicialmente, a ideia era fazer com que Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, viajassem por várias cidades do país entre este ano e 2024 para movimentar a base bolsonaristas e conquistar cerca de mil prefeituras, visando a corrida eleitoral de 2026.



Porém, com a série de denúncias que apareceram nas últimas semanas contra o ex-presidente e seus familiares, o PL decidiu proteger Bolsonaro para tentar salvá-lo da inelegibilidade, mas já é dito nos bastidores que o plano não funcionará e o capitão da reserva deverá ficar oito anos sem poder concorrer a nenhum cargo público.



Só que o Partido Liberal prometeu entrar com diversos recursos para tentar colocar o ex-presidente na disputa eleitoral de 2026. E também o dará enorme protagonismo na campanha do ano que vem, principalmente nas capitais.



O diagnóstico da sigla é que Bolsonaro ainda possui grande capital político e dificilmente será possível encontrar outro “cabo eleitoral” tão forte quanto ele no campo da direita.



PL muda planos

Publicamente, o PL seguirá dizendo que pretende ganhar as eleições em mil cidades. Mas a sigla entende que o número está muito alto e a tendência é que o partido consiga cerca de 700 prefeituras.



Por conta disso, há grande possibilidade da legenda contabilizar também vitórias de coligações em que estejam seus filiados. Para “inflar” os índices.