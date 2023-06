Rio registra 3.167 novos casos de covid-19 na última semana

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, na última semana, 3.167 novos casos e 27 mortes por covid-19. O estado tem um total de 2.813.429 casos confirmados e 77.273 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.



A taxa de ocupação em enfermarias é de 100%. Já as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estão em 21%. Ainda de acordo com a atualização, a taxa de letalidade é de 2,75%.



Prefeitura decreta fim da situação de emergência da Covid-19





Na última quarta-feira (14), a Prefeitura do Rio decretou o término da situação de emergência e estado de calamidade pública no município . A decisão aconteceu após a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinar, em maio deste ano, o fim da pandemia referente à covid-19.

Entre os motivos descritos no decreto, também estão a queda no número de mortes em decorrência do vírus, o declínio nas internações e o avanço da imunização da população com as vacinas.