PM resgata cães agredidos a pauladas no Alto da Boa Vista

Rio - A Polícia Militar resgatou sete cachorros que estavam na casa onde uma mulher foi flagrada agredindo os animais a pauladas, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. Na sexta-feira (16), a ativista Chris Neri esteve na residência da suspeita e acionou os agentes do 6º BPM (Tijuca).

Três cães pertenciam a duas tutoras que tinham contratado a suspeita para que ela ficasse como cuidadora. As vítimas chegaram a pagar R$ 700 por mês e não sabiam das agressões sofridas pelos animais. Elas compareceram na delegacia e recuperaram os cachorros, enquanto os outros quatro foram encaminhados à ONG Paraíso dos Focinhos e nomeados de Madruga, Girafales, Chapolin e Chiquinha.

As imagens das agressões viralizaram na sexta-feira . A "cuidadora" aparece gritando que não colocará água para os cães. Em seguida, pega um pedaço de madeira e passa a agredi-los. No fundo, é possível ouvir o choro dos animais.

"A denúncia chegou sem endereço. Eu só sabia que era uma passeadora no bairro do Alto da Boa Vista. Mesmo sem as informações completas, imediatamente fomos ao local. Descemos do carro e fomos perguntando até descobrirmos o endereço. Havia sete cães, sendo que três eram de 'clientes' e quatro da mulher. Todos foram levados à delegacia", contou Chris Neri.

Aos policiais militares, a suspeita negou as agressões. Ela também foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca), onde prestou depoimento e foi liberada. Um inquérito foi instaurado para apurar o crime de maus-tratos a animais e testemunhas foram ouvidas.