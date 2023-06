Varíola dos macacos: Rio tem 1.395 casos confirmados

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou, até esta segunda-feira (19), o total de 1.395 casos confirmados e cinco mortes por varíola dos macacos (monkeypox) no Rio. Além disso, 165 pacientes são tratados como diagnósticos prováveis, com exames inconclusivos ou não coletados, e 244 estão em investigação.



Segundo a SES, 65 pessoas estão internadas pela doença e nove em isolamento. Dos confirmados até o momento, 1.376 aconteceram na Região Metropolitana.



Desde o início do surto da doença, a Secretaria Estadual de Saúde foi notificada 5.311 vezes. No entanto, 3.507 casos foram descartados. Ainda de acordo com a pasta, a principal forma de contágio permanece sendo o contato sexual.

Saiba como se prevenir



A transmissão da doença ocorre por contato com fluidos corporais, lesões na pele ou em mucosas, como boca ou garganta, gotículas respiratórias durante contato pessoal prolongado e por meio de objetos contaminados.



Os sintomas podem incluir febre, dor de cabeça, inchaço dos gânglios linfáticos, dor nas costas, dor muscular, calafrios e exaustão. Por ser uma doença transmissível, em casos de suspeita, a pessoa deve procurar atendimento médico em uma unidade de saúde e seguir as orientações dos profissionais de saúde.