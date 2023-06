Ontem (18), em Barra do Piraí, um rapaz de 23 anos foi preso após a PM encontrar maconha, cocaína e crack em sua casa. Os policiais realizaram a busca na residência após o recebimento de denúncia anônima sobre venda de drogas no bairro Química. Conduzido para a 88ª DP de Barra do Piraí, o jovem foi autuado por tráfico de drogas. No total, a polícia apreendeu 66 tabletes de maconha, 50 pinos de cocaína e 21 pedras de crack.