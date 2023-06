Polícia Civil ouve testemunhas da morte de mulher no Morro dos Prazeres

Rio - A Polícia Civil confirmou, nesta segunda-feira (19), que já ouviu todas as testemunhas da morte de Rafaela Borda Vieira, de 22 anos, baleada no último sábado (17), no morro dos Prazeres, em Santa Teresa, no Centro do Rio. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as diligências estão em andamento para esclarecer a morte da jovem e encontrar o culpado.

De acordo com a Polícia Militar, no sábado, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade foram acionados durante a madrugada no Hospital Municipal Souza Aguiar, para onde vítima foi levada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

De acordo com a Polícia Militar, não houve ocorrência de confronto ou operação da corporação no Morro dos Prazeres. Após confirmarem a morte de Rafaela, os PMs acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e testemunhas foram encaminhadas para a especializada.

Ainda não há informações sobre de onde partiu o disparo que atingiu Rafaela e nem sobre a data e local de sepultamento da vítima.