Suspeitos de espancar homem até a morte são presos na Região Serrana

Rio - Dois homens foram presos por assassinar um homem de 51 anos no bairro Fonte Santa, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Em abril deste ano, Jorge Luiz da Silveira foi espancado até a morte com um pedaço de madeira por Lucas Gonçalves da Costa, Vinícius da Rocha Custódia e um terceiro suspeito que segue foragido.

De acordo com as investigações da 110ª DP (Teresópolis), o crime foi motivado por dívidas de R$ 800 com o tráfico de drogas. Os policiais identificaram os três traficantes apontados como os responsáveis pelo crime e atuam para localizar um deles, que ainda não foi detido.