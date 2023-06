Detentos vão ser transferidos para presídios federais

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), por meio da Vara de Execuções Penais (VEP), autorizou a transferência de presos de alta periculosidade para presídios federais nesta segunda-feira (19).

A medida foi anunciada de manhã pelo governador do Rio, Cláudio Castro, em evento com o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante assinatura de acordos de cooperação na área da segurança pública durante a assinatura de termos no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

"O Ministério da Justiça disponibilizou algumas vagas para que a gente pudesse, de acordo com o que fosse necessário, estar mandando presos de alta periculosidade para os presídios federais", disse Castro

No evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, confirmou a decisão.