Produção industrial do RJ cresce 3,4% no primeiro quadrimestre

Em abril, a produção industrial fluminense recuou 1,8%, frente a março, na série com ajuste sazonal. Foi a primeira queda registrada na passagem mensal este ano e o triplo da média nacional (-0,6%). No entanto, no acumulado do ano até abril, a produção industrial fluminense avançou 3,4%. Trata-se do quarto ano consecutivo com crescimento da atividade do Estado no 1º quadrimestre, ainda que com a metade da intensidade do início do ano passado (+6,7%). Os dados analisados pela Rio Indústria são com base na Pesquisa Industrial Mensal, divulgada na semana passada pelo IBGE.



Sérgio Duarte, presidente da Rio Indústria, ressalta o crescimento regional fluminense. “Dentre os estados pesquisados, o Rio de Janeiro apresentou o terceiro maior crescimento da produção industrial neste início de ano, atrás apenas do Amazonas (+11,2%) e Minas Gerais (+6,5%). A produção industrial brasileira, ao contrário, acumulou queda no período (-1,0%), diante de 11 estados com resultados negativos.”, comenta.



No acumulado do ano até abril, a produção das Indústrias de transformação fluminense avançou 5,3%. Trata-se do segundo ano consecutivo de crescimento na atividade industrial no 1º quadrimestre, ainda que em menor intensidade que no início do ano passado (+6,4%).



Entre os estados pesquisados, o Rio de Janeiro apresentou o segundo maior crescimento da produção industrial de transformação neste início de ano, atrás apenas do Amazonas (+12,2%). A produção industrial de transformação brasileira, ao contrário, acumulou queda no período (-1,6%), diante de 11 estados com resultados negativos. “6 das 14 atividades pesquisadas no Rio apresentaram resultados positivos nesse início de ano, na comparação com o mesmo período de 2022”, destaca Sérgio Duarte.



As principais altas foram registradas em: Outros Equipamentos de Transporte (+162%), Produtos farmoquímicos e farmacêuticos (+28%) e Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (+27%). Por outro lado, entre as atividades em queda esse ano, destaque para: Produtos de metal (-18%), Metalurgia (-10%), Produtos de borracha e de material plástico (-8,7%), Produtos químicos (-6,8%), Produtos alimentícios (-6,4%) e Veículos automotores (-4,5%).



Em abril, a produção das Indústrias extrativas fluminense recuou 1,0%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano até abril, a produção das Indústrias extrativas fluminense cresceu 1,8%. “Os resultados positivos nos meses de janeiro e fevereiro suplantaram os negativos de março e abril. Trata-se do segundo ano consecutivo de crescimento na atividade industrial no 1º quadrimestre, ainda que com menos da metade da intensidade do início do ano passado (+4,9%).”, comenta Sérgio Duarte.



Dentre os estados pesquisados, o Rio de Janeiro apresentou o terceiro maior crescimento da produção industrial extrativa neste início de ano, atrás apenas de Minas Gerais (+17%) e Espírito Santo (+2,6%). A produção industrial extrativa brasileira, por sua vez, avançou, em média, 2,9% nesse início de ano.