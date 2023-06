Carro pega fogo dentro de posto de combustível na Ilha do Governador

Rio - Um carro pegou fogo dentro de um posto de combustível na tarde desta segunda-feira (19) na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Não há registro de feridos.

O incêndio aconteceu em um veículo que estava dentro de um posto na Avenida Vinte de Janeiro, no sentido Estrada do Galeão. Bombeiros foram acionados para o local e conseguiram controlar as chamas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a via precisou ficar interditada durante trabalho dos bombeiros. Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da empresa Naturgy também estiveram no local para auxílio.

O trecho foi liberado por volta das 17h40, mas o trânsito seguiu lento pela região.