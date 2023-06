Vaga para babá de cachorros tem salário de R$ 51 mil

A Fairfax and Kensington, uma agência de recrutamento internacional especializada em residências particulares, está em em busca de uma babá de cachorro que esteja dentro dos padrões rigorosos de seu cliente e que vai receber um salário anual de 100 mil libras, o equivalente a R$ 51 mil por mês. A empresa não revelou o nome do cliente no site oficial, mas é para a cidade de Kensington, na Inglaterra.



"Nosso cliente, que está retornando, procura uma babá de cães excepcional e altamente experiente para fornecer cuidados de primeira linha para seus dois amados cães. Eles estão realmente procurando por alguém no topo de sua área que possa garantir o bem-estar geral, a felicidade e a segurança de seus cães", descreve o início do texto.



A vaga possui uma longa lista com sete responsabilidades que precisam serem seguidas à risca, como ter cuidado e dar atenção inigualáveis aos cães, tratando-os como membros da família. Isso inclui estar atento à alimentação, higiene e garantir que eles façam exercícios e tenham brincadeiras regulares.



Além disso, precisa coordenar e supervisionar todas as consultas veterinárias, vacinas e exames de saúde. Administrar medicamentos conforme prescritos e manter registros detalhados de sua saúde e histórico médico, estimular os cachorros físico e mentalmente com técnicas de reforço positivo para manter e aprimorar seu treinamento.



"Acompanhe os cães em viagens nacionais e internacionais, garantindo seu conforto e segurança durante toda a viagem. Isso pode incluir coordenar a logística, providenciar acomodações que aceitem animais de estimação e aderir a regulamentos de viagem específicos."



"Planeje e organize oportunidades de socialização para os cães, incluindo brincadeiras com outros cães, visitas a parques para cães e participação em eventos para cães. Incorpore atividades enriquecedoras para estimular seus sentidos e promover seu bem-estar"



A babá também precisa estar atenta à segurança dos animais em conjunto com os seguranças particulares.



Requisitos



Um salário tão alto como este para cuidar de dois cachorrinhos não poderia se encaixar para qualquer pessoa. A família quer que a pessoa tenha uma experiência comprovada como babá profissional de cães ou outra função semelhante, de preferência com famílias de alto patrimônio líquido ou clientes de alto perfil. Além disso, que tenha capacidade comprovada de lidar com várias raças e temperamentos de cães.



A candidata também precisa ter conhecimentos sobre saúde animal e nutrição de cães, assim como familiaridade com a administração de medicamentos e reconhecimento de sinais de doença ou sofrimento. Também é preciso ter proficiência em técnicas de treinamento de reforço positivo para manter e melhorar o comportamento e a obediência dos cães. O conhecimento desses métodos de treinamento especializados é uma vantagem para conquistar a vaga.



"Disposição para trabalhar em horários irregulares, incluindo noites, fins de semana e feriados, para acomodar as necessidades de nossos cães e a agenda de nossa família. Ética profissional impecável e capacidade de lidar com informações sensíveis com a máxima discrição e confidencialidade."