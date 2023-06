Polícia prende suspeitos de aplicar golpe de empréstimo consignado em Madureira

Rio - Dez suspeitos de integrar uma quadrilha de golpe do empréstimo consignado foram presos nesta segunda-feira (19), em Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa aplicava os golpes em vítimas de outros estados, principalmente São Paulo.

As investigações apontam que os criminosos ligavam para possíveis clientes com objetivo de convencê-los a realizar um empréstimo consignado, que teria o objetivo de reduzir o valor das prestações de algum empréstimo feito anteriormente. Após aceitar a proposta, a vítima era convencida a depositar os valores em contas da quadrilha que atuava em um "call center", em Madureira.

Após denúncias, os policiais da 29ª DP (Madureira) foram ao local, onde prenderam dez suspeitos em flagrante. Os agentes apreenderam diversos documentos, um manual de orientação para convencer as vítimas a contratarem os serviços fraudulentos, cadernos e computadores.