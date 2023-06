Idoso tem mal-estar ao volante e carro invade loja de shopping na Barra da Tijuca

Rio - Um carro desgovernado invadiu uma loja de decoração no Casa Shopping, no fim da tarde deste domingo (18), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo registro do caso, um idoso, de 86 anos, passou mal ao volante, perdeu a direção e atingiu a vitrine do local. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança do shopping.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro do idoso, um Toyota Etios Sedan, na cor Prata, passa desgovernado por uma área de estacionamento. Ele chega a atingir outro veículo estacionado, segue reto e atinge a loja mais à frente.



Além do motorista, a companheira dele, uma idosa de 81 anos, também estava no carro. Apesar do susto, ninguém se feriu.