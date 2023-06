Audiência pública de prestação de contas do MesquitaPrev

O MesquitaPrev, Instituto de Previdência do Município de Mesquita, realizou uma audiência on-line de prestação de contas referente à gestão do instituto no ano de 2022.



Entre os assuntos que foram abordados estão os relatórios de governança, investimentos e atuarial referentes a 2022.



“O objetivo do programa é incentivar uma gestão que proporcione maior transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Além disso, garante maior controle de ativos e passivos do Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS. Em 2022, o Pró-gestão recebeu o Selo de Ouro do Moderniza Brasil. Então, implementar esse programa no município demonstra o compromisso com uma gestão transparente”, afirmou Cátia Ferraz, diretora-presidente do MesquitaPrev.



A reunião é direcionada aos servidores municipais, pensionistas e à população em geral do município. Participaram da audiência representantes da empresa de Assessoria Crédito e Mercado; o atuário Carlos Spinola, representante da empresa Paradigma Consultoria Atuarial; João Meirelles, da empresa de Consultoria Previdenciária Exata; e Luciane Rabha, presidente da Associação das Entidades de Previdência Municipais e do Estado do Rio de Janeiro, a AEPREMERJ.



A audiência pode ser vista no canal oficial da prefeitura no YouTube. O endereço eletrônico é https://www.youtube.com/@PrefeituradeMesquitaRJ.