Estande da Águas do Rio ofereceu atendimento personalizado durante o ‘Prefeitura No Seu Bairro’

Com o intuito de levar atendimento personalizado aos moradores, aesteve presente no evento ‘’, que aconteceu na Praça Alba de Albuquerque, em Éden, nesse último fim de semana.A empresa ofereceucomo troca de titularidade, negociação de débitos e emissão de segunda via de conta."Buscamos estar sempre perto da população, com atendimento personalizado e ágil para as solicitações. Faz parte do nosso propósito promover conforto e bem-estar aos moradores das cidades onde atuamos", disse, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense.O ‘Prefeitura No Seu Bairro’ atingiu a estimativa de realizar mais de 20 mil atendimentos Nelma Dias, moradora do bairro Vila Rosali, aproveitou a oportunidade para resolver pendências. "Eu precisava fazer a troca de titularidade da conta de água da casa que comprei, e não tinha tido tempo ainda. Então, vim aqui no estande da Águas do Rio e fui bem atendida. Adorei!", comentou.