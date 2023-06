Carta ao leitor do MEIA HORA de 20 de junho de 2023

Corpo de estudante morta por agente da PRF é enterrado, e marido de outra baleada diz acreditar que sua mulher foi vítima da mesma ocorrência



Ataque a tiros em escola estadual deixa aluna de 16 anos morta e aluno da mesma idade gravemente ferido



Sargento PM de folga é morto com vários tiros dentro do carro na Zona Norte do Rio



Mulher apontada como liderança do tráfico de drogas no Norte Fluminense é assassinada na Região dos Lagos



Zé da Vaga: Faetec recebe inscrições para mais de 27 mil vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional gratuitos



Fiscalização do pagamento de passagens no VLT passa a exigir documentos dos passageiros



CBF confirma que técnico italiano vai comandar a Seleção Brasileira de futebol a partir de 2024