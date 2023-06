Mulher morre em grave acidente na Via Dutra, em Itatiaia

Uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre dois carros na tarde desta segunda-feira (19) na Via Dutra, em Itatiaia. A colisão aconteceu no km 332 da pista sentido Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo, com cinco ocupantes, estava na faixa da esquerda da pista quando o pneu traseiro esquerdo estourou, o que fez com que ele perdesse o controle e colidisse lateralmente contra um outro carro. Com o impacto, os dois saíram da pista e capotaram.



A vítima, de 35 anos, foi arremessada e caiu há 12 metros de distância do automóvel. A mulher morreu no local. As outras quatro pessoas do mesmo carro: uma bebê, de nove meses; um menino, de três anos; uma adolescente, de 16; e a motorista, de 45, ficaram feridas.

Ainda segundo a PRF, nenhum dos cinco usava cinto de segurança ou dispositivo de retenção para crianças. Todos foram arremessados para fora do carro. O veículo também estava com pneus carecas e a motorista, de 45 anos, não tinha carteira de habilitação.



Os ocupantes do outro veículo: uma mulher, de 60 anos, e o passageiro, de 30, também sofreram ferimentos. Todos foram levados para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade não informou o estado de saúde deles.



O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor com agravante de não possuir CNH. A pista chegou a ficar interditada no sentido Rio por cerca de duas horas, causando um congestionamento de 10 quilômetros.