Mesquita: Monte Guararapes recebe árvores nativas da Mata Atlântica

Pacientes do CAPS AD realizaram o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica no Monte Guararapes, conhecido também como Monte Horebe. A atividade foi promovida pela Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, em comemoração ao Mês do Meio Ambiente.



A parceria com a saúde, pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, é uma forma de unificar trabalhos entre diferentes pastas de Mesquita.



Segundo a organização, ações como esse plantio contribuem para que o município se destaque nas questões ambientais. Um exemplo são os indicativos do ICMS Ecológico, que premia as cidades com as melhores práticas ambientais. Hoje, Mesquita ocupa a quinta classificação no estado do Rio de Janeiro nesse tributo.



“Realizamos constantemente plantios naquela área para consolidação. Mas, nas intervenções de obras, a região não é degradada. Ou seja, não são retiradas árvores com as reformas. Porque a preservação é mantida”, indica Fábio Villas Bôas, engenheiro agrônomo da prefeitura.

No CAPS AD, por exemplo, a equipe multidisciplinar já costuma organizar oficinas terapêuticas. Uma delas é a de Práticas Corporais, que representa uma ferramenta terapêutica importante na promoção da saúde, reabilitação psicossocial, inclusão social dos pacientes em tratamento de álcool e drogas.



"A atividade é realizada normalmente às quartas-feiras. Nelas, são ministrados exercícios físicos, jogos, brincadeiras e atividades recreativas que podem ser dentro ou fora da unidade. E ainda passeios culturais, que é uma forma de dar continuidade à manutenção do cuidado e trabalhar a redução de danos. Essa é a lógica de cuidado dentro desse serviço", explica a educadora física do CAPS AD, Adriana Queiroz.