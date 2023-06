Segundo suspeito de envolvimento em ataque à escola é preso no Paraná

Paraná - A Polícia prendeu, na noite desta segunda-feira (19), um homem, de 21 anos, suspeito de participar do ataque ao Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé, no norte do Paraná , que terminou com uma estudante morta e um adolescente gravemente ferido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o jovem é suspeito de planejar o ataque junto com o atirador, que também tem 21 anos e era ex-aluno da unidade. O autor dos disparos também já foi preso. As investigações para apontar a motivação para o crime seguem em andamento.

De acordo com o Governo do Paraná, o atirador entrou no colégio legando que solicitaria um histórico escolar. Em seguida, iniciou o ataque. Uma menina, de 16 anos, foi baleada e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Um adolescente, 16, foi atingido na cabeça e está em estado grave no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé. Segundo o hospital, ele vai passar por uma cirurgia, segue intubado e será encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Uma funcionária da Escola Municipal Jacídio Correia, que fica a cerca de 300 metros da unidade escolar que sofreu o ataque, informou que o colégio onde trabalha também ficou sob alerta, com viaturas próximas à entrada.

''As aulas da tarde foram canceladas. Alguns pais buscaram seus filhos na escola ainda nesta manhã'', explicou.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de um evento no Rio de Janeiro e abriu seu discurso lamentando o ataque.

“Infelizmente nós vimos a violência mais uma vez se manifestando no local que é o mais sagrado para as crianças e jovens do nosso país e para as suas famílias, que é a escola. Agora pouco aconteceu um novo ataque de violência em uma escola no Paraná. E infelizmente durante o ataque, uma jovem perdeu a vida, e outro foi baleado. Isso é uma notícia muito triste. Muito, muito triste. Eu quero em nome do nosso governo, em nome do presidente Lula e de todo o governo federal, mais uma vez, manifestar solidariedade às famílias. É inaceitável essa modalidade de violência que se implantou no Brasil”, afirmou.

Luto de três dias

O governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias no Paraná por causa do ataque. Em suas redes sociais, o chefe do Poder Executivo lidou o crime como uma "violência brutal" e prestou seus sentimentos à família da vítima fatal.

"A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai, a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. O Paraná está em luto", escreveu.

As aulas no Colégio Estadual Professora Helena Kolody foram suspensas até a semana que vem. As aulas das demais escolas estaduais de Cambé também foram suspensas, mas voltam na quarta-feira (21).