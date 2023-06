Quadrilha especializada em falsificar diplomas de medicina é alvo de operação da PF

Rio - A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (20), a segunda fase da operação Cartase, contra uma quadrilha especializada em falsificar diplomas de medicina na capital fluminense, Silva Jardim e Saquarema, na Região dos Lagos e Montes Claros, Minas Gerais. A corporação busca também identificar falsos médicos que estejam atuando irregularmente. Até o momento, três pessoas foram presas.

De acordo com a PF, cerca de 30 agentes saíram para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início em abril de 2022, quando duas pessoas foram presas em flagrante na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, no momento em que tentavam obter os registros profissionais com documentos falsos. De acordo com a PF, a organização criminosa atua em diversos estados do país.



Durante a primeira fase da Operação Catarse, em fevereiro de 2023, onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na ocasião, foram apreendidos aparelhos celulares, jalecos, carimbos, documentos de identificação, carteiras do Conselho Regional de Medicina do RJ, históricos escolares, diplomas, entre outros.



Os crimes investigados são os de falsificação de documento público e uso de documento falso, ambos com pena de dois a seis anos de reclusão e multa.



A Polícia Federal informou que o nome da operação, Cartase II, faz alusão a um termo de origem filosófica com o significado de limpeza ou purificação pessoal.