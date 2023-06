Empresário paquistanês e aviador bilionário estão entre os desaparecidos em submarino que sumiu no Atlântico

Entre as pessoas a bordo do submarino está o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, 58 anos, fundador e CEO da empresa Action Aviation. O empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman também estavam no submarino, informou a família. Equipes de resgate dos Estados Unidos e Canadá intensificaram os esforços nesta terça-feira (20) para encontrar um pequeno submarino com cinco pessoas a bordo que desapareceu no Oceano Atlântico quando estavam em uma missão para observar os destroços do transatlântico Titanic, que naufragou em 1912.Entre as pessoas a bordo do submarino está o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, 58 anos, fundador e CEO da empresa Action Aviation. O empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman também estavam no submarino, informou a família.

A embarcação, operada pela empresa OceanGate Expeditions, iniciou a descida na manhã de domingo (18) e perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois, de acordo com as autoridades.



"O contato foi perdido com o submarino e as informações disponíveis são limitadas", afirmou a família em um comunicado. A Guarda Costeira americana explicou que as operações de busca são complexas.



"É um desafio realizar uma busca nessa área remota, mas estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para garantir que possamos localizar a embarcação e resgatar as pessoas a bordo", afirmou na segunda-feira o contra-almirante John Mauger à imprensa em Boston, de onde coordena a operação.



"Trabalhamos muito duro para encontrá-los", acrescentou.



As buscas, na superfície ou debaixo d'água, envolvem uma região "de quase 1.450 quilômetros ao leste de Cape Cod, a uma profundidade de cerca de 4.000 metros".

O Naufrágio do Titanic virou tema de um filme com o mesmo nome do transatlântico que foi ao ar em 1997. Estrelado por Leonardo Dicaprio e Kate Winslet, o lançamento teve grande sucesso, acumulando prêmios.