Obras de contenção de encostas seguem avançando em Niterói

A Prefeitura de Niterói segue avançando em obras de contenção de encostas em toda a cidade. Atualmente, há 70 frentes de trabalho em andamento em locais como Morro do Céu; Morro Boa Vista; Caixa D’Água; Santa Rosa; Grota do Surucucu; Cantagalo; Martins Torres; Morro do MIC; Caramujo; Cavalão e Morro do Bumba, entre outros. As intervenções estão inseridas no Plano Niterói 450 Anos, que tem objetivo de ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense nos 450 anos de fundação da cidade, comemorados em novembro.





O prefeito do município, Axel Grael, lembra que, desde 2013, a Prefeitura tem investido fortemente em obras de contenção de encostas em toda a cidade, em um dos mais expressivos programas de resiliência do país.



“Temos hoje um dos maiores programas de resiliência do Brasil. São obras que nem sempre aparecem, mas são muito importantes porque salvam vidas. Tenho certeza de que, com essas obras, teremos uma Niterói com uma infraestrutura melhor, mais sustentável, com mais oportunidades para a população e com mais justiça social. Essas ações são responsáveis por salvar vidas, dar dignidade aos moradores, além de garantir qualidade de vida através da defesa do clima”, destacou Axel Grael.





Segundo o presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antonio Carlos Lourosa, só no Fonseca e Cubango, seis obras ficam prontas até o fim do mês de julho.



“A orientação do prefeito Axel Grael foi ampliar e qualificar os serviços prestados aos niteroienses, principalmente neste momento em que completamos 450 anos de fundação. Levar segurança e infraestrutura para a população é nossa meta”, disse.



A obra mais adiantada, da Rua Hélio, está com a cortina atirantada de 60 metros quadrados já finalizada. Agora as equipes trabalham na concretagem do acesso e na instalação do guarda-corpo. A entrega será na primeira quinzena de junho.



Outras duas serão concluídas no mesmo mês: a do Morro do Serrão, no Cubango, com 70% de execução e a da parte alta do Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, com 80%. A primeira conta com três cortinas atirantadas já finalizadas (30 metros). Em fase final estão as canaletas, drenos profundos e os grampos. Já no Bumba, uma cortina com solo grampeado de 500 metros está em fase final de execução, faltando a drenagem e a iluminação para concluir o serviço.



A próxima e muito esperada pela população que acessa a Região dos Lagos pela Caixa d’Dágua é a obra em frente ao Getulinho, na Alameda, que já está com as perfurações e a cortina do lado direito finalizada e o guarda-corpo superior sendo concluído. Já na cortina central, as grelhas estão sendo executadas e em breve terá início a concretagem. Esta será entregue na primeira quinzena de julho.



Por fim será a vez da Comunidade do Bernardino ter duas obras de contenção concluídas: na Travessa 22 de Outubro e na Rua Miguel Escobar. Atualmente com 70% de execução, neste momento a equipe trabalha na confecção da rede de drenagem. A urbanização ainda vai contemplar a construção de calçadas e a instalação de guarda-corpo.







Plano Niterói 450 - O Plano Niterói 450 Anos prevê R$ 2 bilhões em investimentos na cidade entre 2022 e 2024. O objetivo é ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense nos 450 anos de fundação da cidade, comemorados neste ano. A expectativa é que o município tenha o maior volume de obras de sua história para levar infraestrutura e segurança a diversos bairros.