Axel Grael participa de inauguração de nova emergência do Azevedo Lima

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou, na quinta-feira (15), da inauguração da nova emergência clínica e ortopédica do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. A cerimônia contou com a participação do governador do Rio, Cláudio Castro; do secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho; do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira; da secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, do diretor-geral da unidade, Marcus Vinícius Dias; entre outras autoridades.



O novo espaço conta com salas de classificação de risco, de medicação e de imobilização. A unidade, que completa 78 anos em 2023, é referência no atendimento de alta complexidade para a população de sete municípios da Região Metropolitana e recebe em média seis mil pacientes por mês, tanto na emergência quanto na maternidade. O investimento nas obras é de cerca de R$ 6 milhões.



O prefeito Axel Grael destacou a importância da parceria com o governo do estado. “Junto com o ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, tivemos uma conversa com o governador Cláudio Castro e estabelecemos uma série de prioridades em diversas áreas e essas reivindicações têm sido atendidas. Em relação ao Hospital Estadual Azevedo Lima, temos a emergência mais importante do nosso município. O serviço aqui é muito bem prestado pelas equipes médicas. Trabalhamos de uma forma integrada para atender melhor à população”, frisou Grael.



O governador Cláudio Castro ressaltou o trabalho que vem sendo realizado no Hospital Azevedo Lima.



“É muito reconfortante ver os pacientes e, em especial, as gestantes, sendo bem acolhidos em um equipamento público. Hoje é um dia de alegria e de comprometimento”, destacou Cláudio Castro.



O Hospital Estadual Azevedo Lima conta com as seguintes especialidades: Bucomaxilofacial, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Cirurgia Pediátrica, Clínica Médica, Neurocirurgia, Obstetrícia, Traumato-Ortopedia e Terapia Intensiva Adulto e Neonatal, Cirurgia Vascular e exames de apoio de diagnóstico. O hospital fica na rua Teixeira de Freitas 30, no Fonseca.