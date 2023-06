Morre segundo aluno baleado em escola do Paraná

Paraná - A segunda vítima do atirador que abriu fogo em uma escola de Cambé , no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19), acabou morrendo no hospital, na madrugada desta terça-feira (20).

O estudante de 16 anos, com as iniciais L.A., foi levado para o Hospital Universitário de Londrina, cidade vizinha. De acordo com a unidade, ele perdeu os sinais vitais às 3h15. Sua família autorizou a doação de órgãos.

Durante o ataque, uma jovem de 15 anos acabou morrendo após ser baleada. De acordo com uma professora da escola, as duas vítimas eram namorados

O crime

O Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé, norte do Paraná, foi palco de um ataque armado que causou a morte de uma adolescente de 15 anos no local. A morte havia sido confirmada por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O suspeito é um ex-aluno da unidade, de 21 anos. Ele teria ido até a unidade e dito que buscava seu histórico escolar. Após passar pela portaria da unidade ele abriu fogo. O homem já está preso.

Lamento de autoridades

Após o ocorrido, o presidente Lula (PT) disse que não é mais possível tolerar esse tipo de situação e pede para que seja construído um caminho de paz nas escolas.

''Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar''.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, foi outro a lamentar a situação. Foi decretado luto oficial de três dias no estado. Em suas redes sociais, ele falou sobre o crime.

"A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai, a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. O Paraná está em luto", escreveu.