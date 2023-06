Espetáculo Hominus Brasilis volta a Niterói para novas apresentações

Após apresentações históricas na Escola Sesc e no Teatro Municipal de Niterói, o espetáculo Hominus Brasilis vai retornar aos palcos de Niterói para mais uma rodada de apresentações e desta vez, gratuitas, no MAC (Museu de Arte Contemporânea), no GRES Souza Soares, no Casarão Sebastian e no Império de Araribóia.

A peça da Dobra é um espetáculo gestual, com poucas palavras e muita sonoridade e que conta a épica história do ser humano no mundo, de maneira irreverente e criativa, no menor palco possível. A proposta é recriar, em um palco de 2m², com humor e criatividade, diferentes momentos da trajetória da humanidade, com foco na história do Brasil.



O espetáculo, selecionado na chamada pública para teatro e circo, através da Secretaria das Culturas de Niterói, já foi indicado aos Prêmios Shell 2014 de Melhor Direção e Cesgranrio 2014, na Categoria Especial, pelo estudo do espaço cênico através da plataforma. Já consagrada, realizou temporadas no Estado do Rio de Janeiro, fez turnê pelo Brasil e também pelo mundo, participando de festivais internacionais como o Chicago Physical Festival (EUA / 2016), o FETI – Festival Efímero de Teatro Independiente (Argentina/ 2017), o Beijing Comedy Week (China/ 2017) e o FITA (Festival Internacional de Teatro do Alentejo – Portugal/2019).



A idealizadora do espetáculo, a atriz, diretora e mãe, Helena Marques, destacou que a retomada da peça pós-pandemia, em um cenário de fortalecimento da cultura e da arte, é gratificante e emocionante.



"Essa retomada é simbólica. Estamos prestes a completar 10 anos de Hominus e contar essa história, a nossa história, rever memórias, é algo de grande valia nesse momento pós pandemia", contou Helena.



A diretora ressaltou ainda que as pessoas que já assistiram a peça terão a oportunidade de ver novas cenas, que contemplam o período dos últimos tempos, como a pandemia, as mudanças climáticas, e isso tudo só usando corpos e vozes, com quatro atores e oferecendo uma excelente experiência teatral.



O espetáculo



Usando somente o corpo e sonoplastia vocal, ao vivo, quatro atores contam episódios marcantes da trajetória do homem no mundo, desde o nascimento do universo, passando pelas grandes navegações, chegada dos portugueses, fim da escravidão, nascimento da imprensa, guerras mundiais, as eras do cinema, rádio e TV, ditadura militar, fatos políticos marcantes, chegando até os dias atuais com o avanço veloz da tecnologia. Tudo isso em um palco de 2m2.

Confiram na íntegra a programação:

Museu de Arte Contemporânea - MAC

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem, Niterói

Data: 24/06

Horário: 16h

Entrada gratuita



GRES Souza Soares

Endereço: Rua Lions, 37. Santa Rosa - Niterói

Data: 28/06

Horário: 19h

Entrada gratuita



Casarão Sebastian

Endereço: Rua Dr. March, 182 - Barreto, Niterói

Data: 29/06

Horário: 20h

Entrada gratuita



Império de Araribóia

Endereço: Praça Gal Rondon, 77 - São Lourenço, Niterói

Data: 30/06

Horário: 19h30min.

Entrada gratuita.

